Ufficiale Leicester, licenziato il tecnico Kirk. Per una presunta relazione con una calciatrice

vedi letture

Il Leicester nella serata di ieri ha annunciato il licenziamento del tecnico della squadra femminile Willie Kirk a "seguito di un ampio processo disciplinare interno e nel rispetto degli obblighi del club in materia di privacy individuale, Willie ha violato il codice di condotta della squadra a un livello tale da rendere la sua posizione non più idonea”.

“Le guida della prima squadra femminile del Leicester continuerà ad essere affidata a Jennifer Foster, supportata da Stephen Kirby, mentre il club inizia il processo di nomina di un nuovo manager permanente”.

Kirk era già stato sospeso dal club inglese dopo le voci su una presunta relazione con una calciatrice delle Foxes che avevano suscitato molte polemiche in Inghilterra anche fra alcune colleghe del tecnico come quella del Chelsea Emma Hayes che aveva bollato come 'inappropriate' certe relazioni.