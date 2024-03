Ufficiale Milan, ceduta a titolo definitivo Gudny Arnadottir al Kristianstads DFF

vedi letture

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Guðný Árnadóttir a Kristianstads DFF. Il Club ringrazia Guðný per la professionalità che ha dimostrato in questi anni e le augura il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva.