Milan F., Spina: "Puntiamo a titolo e Champions. Ganz valore aggiunto"

La responsabile del settore femminile del Milan Elisabet Spina in conferenza stampa ha presentato il neo tecnico Maurizio Ganz e i programmi per la prossima stagione: “Credo che sia stata una scelta coerente la nostra, in linea con la storia del club e con la crescita del movimento femminile. Maurizio sarà un valore aggiunto per noi. È da più di un mese che parliamo con lui e sono convinta che lui sia predisposto allo stesso modo per il calcio maschile e per il calcio femminile. Ha grande sensibilità, questo lo aiuterà ad entrare in contatto con il mondo femminile. - continua Spina come riporta Milannews.it - Per questa stagione vogliamo migliorare ancora, dobbiamo dimostrare di essere all’altezza del valore del Milan e quindi entrare in Champions e lottare per il titolo. Vincere non è facile, ma abbiamo lavorato per creare una squadra competitiva. Siamo partite da una base solida, era importante confermare alcune giocatrici importanti. Abbiamo confermato alcune giocatrici importanti come Giacinti, Bergamaschi e Fusetti. Dispiace per alcuni addii, come quello di Giugliano e Thaisa, è una scelta che non è dipesa solo da noi, ma da alcune norme che non ci avvantaggiano. Carissimi? Vogliamo fare gli auguri a Marta che è in ospedale per un intervento improvviso. Speriamo possa tornare presto tra di noi. Professionismo? La strada è quella, abbiamo bisogno di maggiori tutele per poterci confrontare con altri campionati. Si sta andando verso questa direzione, credo sia un passaggio fondamentale sia per i club che per le ragazze".