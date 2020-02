Milan Femminile, Giacinti: "Felice per il gol e per la vittoria nel derby"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata nel derby per 2-1, Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile ai microfoni di Milan TV ha detto: “Sono felice di essere tornata al gol ma dovevo sicuramente farmi perdonare per il rigore, quindi volevo assolutamente portare la squadra alla vittoria perché il derby è comunque il derby e aver vinto ci carica ancora di più. Sappiamo che la nostra forza sono gli ultimi minuti di gioco e abbiamo cercato in tutti i modi di portare a casa questa vittoria anche se eravamo sulle gambe. Non è sempre facile ribaltare il risultato, soprattutto in un derby”.