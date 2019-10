SAMPDORIA-ROMA 0-0 Pau Lopez 6 - Spettatore non pagante per quasi tutta la partita, attento sull'unico tiro in porta ricevuto. Spinazzola 6 - Jankto non lo impensierisce ed è bravo in fase difensiva. Mancini 6.5 - Nel finale si oppone a Jankto, evitando il peggio. Gioca con...