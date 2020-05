Milan Femminile, il saluto di Thorvaldsdottir: "Grazie mille, mi sono davvero divertita"

Il Milan Femminile, qualora il campionato dovesse riprendere, perderà un elemento importante davanti. L'islandese Berglind Björg Thorvaldsdottir infatti, tornerà in patria per unirsi nuovamente alla sua squadra, il Breidablik. La calciatrice era infatti arrivata al Milan in prestito, per giocare in Italia durante la pausa dei campionati nordici. Sul suo profilo Instagram, l'attaccante islandese ha salutato così i rossoneri: "Grazie Milan, mi sono davvero divertita qui, anche se per poco tempo".

