Milan femminile, tre calciatrici ai saluti: si tratta di Manieri, Mendes e Andrade

vedi letture

Il Milan femminile si appresta a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo gli addii di Thorvaldsdottir e Begic infatti sarebbero altre tre le calciatrici in uscita. Si tratta dei difensori Raffaella Manieri, classe ‘86, e Monica Mendes, classe ‘93, e della centrocampista offensiva Lady Andrade, classe ‘92. Lo riferisce Milannews.it spiegando che le tre giocatrici non hanno trovato l’accordo con il club rossonero per proseguire l’avventura anche nella prossima stagione.