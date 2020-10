Parma, Krause chiama Rapinoe: "Che ne pensi di venire a vedere le nostre ragazze?"

Kyle J. Krause, presidente del Parma, attraverso un post su twitter ha chiamato la stella del calcio mondiale Megan Rapinoe a far visita alla squadra femminile ducale, reduce dalla prima vittoria in campionato contro il Piacenza. Il patron degli emiliani, che aveva espresso il suo entusiasmo per il successo delle ragazze giallobù, ha postato una foto con la calciatrice statunitense scrivendo: "Parlando di Megan Rapinoe, forse potremmo portarla a Parma per vedere la nostra squadra femminile uno di questi giorni. Che ne pensi, Megan?".

Speaking of @mpinoe maybe we can get her to Parma to check out our women’s team one of these days. What do you think Megan? 💛💙 https://t.co/YGYffQiXT0 pic.twitter.com/oyFV079fpz

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) October 22, 2020