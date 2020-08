Riparte la A femminile: Inter, rosa rinforzata per fare il salto di qualità

vedi letture

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Dopo un anno d’assestamento in Serie A l’Inter vuole alzare l’asticella e inserirsi fra le big e non lo nasconde. Confermato Sorbi in panchina la rosa è stata rinforzata con elementi di spessore come la centrale brasiliana Katheleen e le punte Moller-Hansen e Ilaria Mauro. Inoltre è arrivata Simonetti a dare maggiori alternative in mezzo al campo. Si punterà poi sulla crescita di Roberta Aprile fra i pali, con Marchitelli a farle da chioccia, e su un gruppo ormai collaudato dopo un anno di rodaggio.

La stella: Ilaria Mauro è stato uno dei colpi dell’estate. Chiusa l’avventura in viola l’azzurra si è trasferita a Milano dove formerà un tandem che promette tanti gol con Stefania Tarenzi (sua compagna in Nazionale). Esperienza e gol al servizio della squadra per provare a inserirsi nella lotta Champions.

La rivelazione: Dopo un anno vissuto alle spalle di una grande del nostro calcio come Marchitelli per la giovane Roberta Aprile questo potrebbe essere l’anno della consacrazione. La classe 2000, che vanta già dei campionati da titolare alla Pink Bari, è pronta a prendersi la porta dell’Inter e magari guadagnarsi la considerazione di Bertolini in vista dell’Europeo.

L’allenatore: Dopo una prima stagione non del tutto convincente Attilio Sorbi deve alzare l’asticella e puntare in alto. La rosa è quella adatta per inseguire grandi obiettivi e starà a lui riuscire a gestirla al meglio, sopratutto in attacco dove in quattro si giocano due posti.

Obiettivo: Qualificazione Champions League

Inter Femminile Aprile; Merlo, Debever, KATHELEEN, Bartonova; Nyman, Alborghetti, SIMONETTI, Rincon (Marinelli); Tarenzi (MOLLER HANSEN), MAURO

Acquisti: , Ilaria Mauro (Fiorentina), Flaminia Simonetti (p Roma), Caroline Moller Hansen(Fortuna Hjorring), Kathellen Sousa (Bordeaux)

Cessioni: Silvia Pisano (fc), Eleonora Goldoni (fc), Elisa Carravetta (Pink Bari), Roberta D'Adda (rit), Laura Cappucci (Ravenna Women), Irene Santi (Hellas Verona), Sofia Colombo (Hellas Verona), Alessia Rognoni (Como)

* In maiuscolo i nuovi acquisti