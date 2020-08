Riparte la A femminile: San Marino Academy, esordiente con la voglia di stupire

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Una promozione storica e meritata da archiviare e una nuova avventura nella massima serie da vivere con entusiasmo e spensieratezza. Il San Marino Academy si presenta al via del campionato sapendo di vivere un sogno e con la volontà di continuare a cullarlo a lungo. Il club ha confermato gran parte della rosa a disposizione di mister Conte rinforzando sopratutto la linea mediana con gli arrivi di Kunishawa e Chandarana dal Tavagnacco e di Muya dall’Orobica, ragazze giovani e vogliose di rifarsi dopo le retrocessioni di un anno fa. È poi arrivata Labate in difesa e la talentuosa Vecchione in attacco. Per il resto ci si affiderà ai gol di bomber Raffaella Barbieri e a un gruppo collaudato.

La stella: Dopo aver vinto il titolo di cannoniere in Serie B Raffaella Barbieri è pronta a ripetersi in un contesto più impegnativo come la Serie A. La classe ‘94 è la punta di diamante delle Titane e a lei si chiedono i gol per la salvezza.

La rivelazione: Arrivata dalla Fiorentina Azzurra Corazzi potrebbe essere la lieta sorpresa in casa San Marino. Centrocampista talentuosa, nel giro delle Nazionale giovanili, è pronta a ritagliarsi un ruolo di primo piano sul Monte Titano per conquistare la salvezza e magari un futuro in viola.

L’allenatore: Tecnico giovane, ma già vincente. Alain Conte viene da due promozioni storiche sulla panchina del San Marino e punta a un nuovo miracolo chiamato salvezza. Conosce benissimo l’ambiente e il gruppo, può contare sulla stima e la fiducia della società e ha idee. Potrebbe essere una delle belle sorprese della stagione.

Obiettivo: Salvezza

San Marino Academy Ciccioli; LABATE, Montalti, Venturini, Micciarelli; CHANDARANA (CORAZZI), KUNISHAWA, MUYA; VECCHIONE, Barbieri, Baldini (Menin)

Acquisti: Shino Kunisawa (Tavagnacco), Camilla Labate (Sassuolo Femminile), Karin Muya (Orobica), Azzurra Corazzi (Fiorentina femminile), Fabiana Vecchione (Pomigliano), Millie Chandarana (Tavagnacco), Melissa Nozzi

* In maiuscolo i nuovi acquisti