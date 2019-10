Roma femminile, Giugliano: "Vestire la 10 di Totti è un sogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La centrocampista della Roma femminile e dell’Italia Manuela Giugliano ha parlato prima della partenza per Malta ai microfoni di L Football sia della sua esperienza in giallorosso che dei prossimi incontri della Nazionale: “Quattro giallorosse in azzurro? È una soddisfazione perché significa che la Roma sta lavorando bene e ci sta preparando bene a ogni competizione. Se siamo tante giallorosse qui un motivo c’è. - continua la regista azzurra - Io sto bene, mi sono integrata bene nel gruppo e tutte le ragazze mi hanno aiutata in questo. Dopo la vittoria contro la fiorentina sicuramente non dobbiamo abbassare la concentrazione e continuare su questi passi, stiamo lavorando giorno dopo giorno cercando di migliorare sotto tanti aspetti tattici e tecnici. In giallorosso voglio crescere ancora, perché sono giovane, e vincere tutto quello che c’è da vincere”.

Che effetto fa vestire la maglia numero 10?

“È un’emozione unica, poter dire di indossare la maglia di Totti è una grande soddisfazione, è sempre stato il mio sogno. Ovviamente di pressione in più c’è e cerco di trasformarla in ansia positiva e cerco di dimostrarlo in campo”.

All’esordio contro il Milan c’era un grande pubblico a vedervi

“Non mi aspettavo così tanti tifosi alla prima di campionato, sono un supporto in più e spero che continuino a venire così numerosi nel corso di tutta la stagione. Sono l’arma in più per noi”

Passando all’Italia. Con che stimoli si riparte dopo il Mondiale?

“Il Mondiale ci ha fatto crescere come singole e come gruppo, io per esempio ho tanta personalità e grinta in più. Ora gli stimoli sono diversi, ma siamo convinte di poter continuare sulla strada intrapresa perché la mentalità è quella giusta. Andremo ad affrontare queste due gare con la concentrazione e la determinazione giusta mettendoci a disposizione della ct. Stiamo lavorando molto bene, con grande intensità e non ci faremo prendere dall’ansia cercando di fare il nostro gioco sicure che così arriveranno tanti gol”.