© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una lunga intervista rilasciata alla rivista Starbene la centrocampista della Juventus Women Martina Rosucci ha parlato della crescita del movimento e delle nuove responsabilità che porta la maggiore esposizione mediatica: “L’interesse dei media nei nostri confronti c’è, ma siamo ancora agli inizi anche se fino a poco tempo fa mancava del tutto. Però anche noi probabilmente non eravamo pronte, prima eravamo semplici sportive, ora siamo atlete e questo vuol dire avere la testa a quello che fai da quando ti svegli a quando vai a dormire. Sai di avere maggiori responsabilità perché le bambine ti prendono come esempio e devi avere un atteggiamento mentale particolare che in alcune viene naturale assumere e in altre deve formarsi. Ora le bambine di 5 o 6 anni iniziano a giocare in squadre femminile con staff preparati e acquisiscono da subito quelle basi tecniche che noi non abbiamo avuto, quando arriveranno alla nostra età penso che l’Italia sarà fra le nazionali più forti”.