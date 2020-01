Sassuolo F., Piovani: "Ho imparato da Sacchi e Ranieri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervisatato da Tuttocalciofemminile il tecnico del Sassuolo Gianpietro Piovani ha parlato della sua lunga esperienza alla guida di club femminili iniziata col Brescia: “Le soddisfazioni sono tante perché le ragazze in campo non mollano un centimetro e hanno sempre una grande voglia di lavorare sempre di più. Poi a livello esterno sono ragazze esemplari, molto disponibili, che tengono un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti. Il Sassuolo è una società da prendere come esempio, allenarsi al centro sportivo ci dà stimoli importanti per migliorarci giorno dopo giorno e poi ci sono i ragazzi della prima squadra maschile che si confrontano con le ragazze e questo ci fa capire quanto il Sassuolo creda a questo movimento. - continua Piovani – Quanto fatto finora è piacevole, ma non possiamo lasciare il lavoro a metà e dobbiamo continuare a crescere. Siamo una squadra giovane che deve correggere certi errori di inesperienza e non cullarsi sulle cose positive. Tante ragazze in gol? Ho avuto la fortuna di essere allenato da gente come Sacchi, Cagni e Ranieri che mi hanno trasmesso quella mentalità che mi fa prediligere un gioco offensivo, anche se nessuno possiede la verità assoluta per vincere. Ma il mio lavoro è improntato al 75% sulla fase offensiva e il resto su quella difensiva. Italia? Nel nostro piccolo ci sentiamo un po' allenatori della Nazionale perché pur lavorando per il club facciamo crescere tante calciatrici che non sono solo con la squadra A, ma anche nelle Nazionali giovanili. Se poi capiterà sarà un qualcosa in più che mi renderà orgoglioso di tutti i sacrifici fatti”.