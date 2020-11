Serie A femminile, anticipi e posticipi della nona giornata: Fiorentina-Milan all'ora di pranzo

La Divisione Femminile della FIGC ha comunicato anticipi e posticipi della nona giornata di Serie A. Le prime due della classe scenderanno in campo il sabato: il Milan andrà a far visita alla Fiorentina all’ora di pranzo, mentre la Juventus scenderà in campo due ore dopo a Napoli contro il fanalino di coda della Serie A. Alle 12:30 di domenica scenderà invece in campo il Sassuolo sul campo della Pink Bari e in contemporanea a Verona andrà in scena la sfida fra Hellas ed Empoli. Chiudono la giornata Roma-Florentia San Gimignano e Inter-San Marino Academy alle ore 14:30. Questo il programma e il programma televisivo:

Sabato 5 Dicembre

Fiorentina-Milan 12:30 (TIMVISION e SKY)

Napoli-Juventus 14:30 (TIMVISION)

Domenica 6 Dicembre

Pink Bari-Sassuolo 12:30 (TIMVISION)

Hellas Verona-Empoli 12:30 (TIMVISION e SKY)

Roma-Florentia San Gimignano 14:30 (TIMVISION)

Inter-San Marino Academy 14:30 (TIMVISION)