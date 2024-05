Gollini verso il rientro, Kvara e Osimhen ancora a parte: Napoli, le ultime dall'allenamento

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la gara in Friuli contro l'Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 e valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Dal report dell'allenamento, pubblicato dal club azzurro tramite il sito ufficiale, emergono due buone notizie: Pierluigi Gollini sta per rientrare definitivamente in gruppo, mentre Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen proseguono la loro tabella di recupero per arrivare la match al massimo della brillantezza.

"La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di possesso palla. Successivamente il gruppo ha disputato una serie di partitine. Kvaratskhelia e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà allenamento personalizzato in campo. Terapie per Zielinski", si legge nel report della seduta mattutina odierna pubblicato dal Napoli.