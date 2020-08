Serie A femminile, domani i calendari. Decise le date della Supercoppa Italiana

Domani, giovedì 6 agosto, si alzerà ‘virtualmente’ il sipario sulla nuova stagione del calcio femminile. Alle ore 13, su Sky Sport 24 e su TIMVISION per tutti gli abbonati a TIMVISION Plus, verrà presentato il calendario della Serie A TIMVISION - che prenderà il via il 22 agosto e si chiuderà il 23 maggio - e per l’occasione verranno svelati i nuovi loghi della Divisione Calcio Femminile.

Durante la trasmissione, che sarà condotta da Mario Giunta con la presenza in studio di Gaia Brunelli e Martina Angelini, interverranno il presidente federale Gabriele Gravina e quello della DCF Ludovica Mantovani; con loro, in collegamento, ci sarà una calciatrice per ogni club di Serie A.

Dopo lo stop anticipato ai campionati femminili, interrotti a causa dell’emergenza COVID-19, c’è grande attesa per la nuova stagione della Serie A TIMVISION, prima competizione a partire anche per le esigenze della Nazionale in vista degli impegni di settembre con Israele e Bosnia Erzegovina. Si riparte nel segno della Juventus, campione d’Italia per la terza volta consecutiva, e con le novità Napoli e San Marino Academy.

La Serie A Femminile aprirà quindi la stagione del calcio italiano, con la Serie B che riprenderà invece il 13 settembre con il nuovo format a 14 squadre mentre il campionato Primavera inizierà il 27 settembre.

Anche quest’anno TIMVISION trasmetterà in diretta tutte le sei partite di ogni turno del massimo campionato. Si conferma la collaborazione tra la Divisione Calcio Femminile e Sky, che quest’anno manderà in onda 2 partite per ciascun turno di Serie A TIMVISION a cui si aggiungono le semifinali e la finale di Coppa Italia TIMVISION, in programma a fine maggio, oltre agli incontri che assegneranno la Supercoppa TIMVISION, che si disputerà dal 6 al 10 gennaio 2021 con una nuova formula che vedrà protagoniste le prime 4 classificate dell’ultima edizione della Serie A, e quindi Juventus, Fiorentina, Milan e Roma.

Con la nuova stagione, inoltre, la Divisione Calcio Femminile si rifà il look: il nuovo logo istituzionale è stato elaborato in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design che, valorizzando l’iconico colore azzurro, ha poi sviluppato una nuova veste creativa per le declinazioni del logo relative ai campionati di Serie A, Serie B, Primavera, della Coppa Italia e della Supercoppa.

Ad accompagnare la stagione della Divisione, oltre a TIMVISION, Title sponsor di campionato, Coppa Italia e Supercoppa, ci saranno Esselunga come Premium partner e Puma come partner tecnico che fornisce il pallone ufficiale delle competizioni.