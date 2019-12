Serie A femminile, impegni facili per le prime. Spicca Inter-Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà in chiusura di giornata il big match della nona giornata di Serie A femminile e vedrà di fronte Inter e Roma. La squadra nerazzurra, attualmente sesta, punterà fra le mura amiche a riscattarsi dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo, mentre le giallorosse cercheranno di dare continuità alla vittora sul Tavagnacco per restare in scia del terzetto di testa impegnato in scontri sulla carta abbordabili. Ad aprire la giornata invece sarà la sfida fra Sassuolo e Florentia nell’inusuale collocazione del venerdì pomeriggio. Le emiliane hanno finora avuto un cammino altalenante e sono alla ricerca della continuità, mentre le toscane dopo un inizio in salita hanno trovato la quadra e veleggiano alle spalle delle prime con l’intenzione di restarci.

Sabato pomeriggio scenderanno in campo tutte le big con la Fiorentina in campo alle 12:00 che sfiderà le corregionali dell’Empoli: la squadra di Cincotta proverà a riprendersi dopo la sconfitta di Vercelli contro la Juve, anche per non perdere terreno nei confrontidelle avversarie, ma dovrà fare i conti con quella di Pistolesi reduce da cinque risultati utili conseutivi. Il Milan, reduce dalla bruciante sconfitta di San Gimignano, ospiterà una Pink Bari che nelle ultime giornate ha staccato la zona rossa della classifica e può respirare un po', mentre per la Juventusnon dovrebbe aver problemi sul campo dell’Orobica ultima in classifica con appena un punto in otto giornate. Scontro diretto per la salvezza invece quello fra il Tavagnacco, ancora a secco di vittorie, e l’Hellas Verona tornato a vincere nell’ultima giornata. Per le friulane sarà una delle ultime occasioni per provare a ricucire lo strappo (-6 punti) con il decimo posto che vale la salvezza.

9^ Giornata

Venerdì 06/12

Sassuolo-Florentia San Gimignano 17:00

Sabato 07/12

Empoli-Fiorentia 12:00

Milan-Pink Bari 14:30

Orobica-Juventus 14:30

Tavagnacco-Hellas Verona 14:30

Domenica 08/12

Inter-Roma 12:30

La classifica: Juventus 22, Milan 17, Fiorentina 16, Roma 15, Florentia San Gimignano 13, Inter 11, Empoli Ladies 11, Sassuolo 10, Pink Bari 8, Hellas Verona 8, Tavagnacco 2, Orobica Bergamo 1

Classifica marcatrici: Cristiana Girelli (Juventus) 9, Maegan Kelly (Florentia SG) 6, Tatiana Bonetti (Fiorentina) 5, Benedetta Glionna (Hellas Verona) 4, Daniela Sabatino (Sassuolo) 4, Dominka Conc (Milan) 4, Melania Martinovic (Florentia SG) 4, Cristina Carp (Pink Bari) 3, Gloria Marinelli (Inter) 3, Valentina Giacinti (Milan) 3, Deborah Salvatori Rinaldi (Milan) 3, Maria Alves (Juventus) 3, Flaminia Simonetti (Empoli) 3