Serie A femminile, la classifica: Juventus a punteggio pieno, primo punto per il Napoli

La Juventus continua a vincere e guida la classifica di serie A a punteggio pieno: sono 24 i punti delle bianconeri, tre in più del Milan che oggi ha avuto la meglio contro la Roma. Terzo posto per il Sassuolo, che torna alla vittoria: 19 punti in classifica per le neroverdi. Primo punto dopo 8 giornate per il Napoli, che resta all'ultimo posto in classifica.

Juventus 24

Milan 21

Sassuolo 19

Empoli 13

Fiorentina 13

Roma 12

Inter 11

Florentia SG 9

Hellas Verona 7

San Marino Academy 5

Pink Bari 3

Napoli 1