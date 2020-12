Serie A Femminile, le Juventus Women non si fermano: rimonta a Napoli e nona vittoria di fila

vedi letture

Nona vittoria di fila in nove partite per le Juventus Women che hanno trionfato anche in casa del Napoli Femminile trionfando per 2-1 in rimonta. Nonostante il vantaggio delle azzurre, arrivato al 39' con Huchet, le ragazze di Rita Guarino nella ripresa hanno prima pareggiato con Maria Alves al 60' e poi con la solita Girelli all'82' ha trovato il gol del successo che porta così la Juventus a 27 punti alla guida delle classifica. Il Napoli invece resta ultimo a quota 1.