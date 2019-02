La FIGC ha comunicato sul proprio sito ufficiale che la gara di Serie A femminile fra Juventus e Milan, in programma domenica alle ore 12:30, si giocherà allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli e non allo Juventus Center di Vinovo.

🇬🇧 UPDATE | Juventus Women's match against Milan this Sunday (12:30 CET) will now be played at the Stadio Piola in Vercelli.

🇮🇹 AGGIORNAMENTO | Il match delle #JuventusWomen con il Milan di domenica 17 (ore 12:30) si giocherà allo Stadio "Piola" di Vercelli. pic.twitter.com/mfhoj0HB8s

