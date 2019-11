Serie A femminile, Roma-Juve il big match. Derby toscano fra rivelazioni

Continua il tour de force della Juventus in campionato che affronta il secondo di tre scontri diretti in tre settimane. Dopo il pari esterno contro il Milan le ragazze di Rita Guarino vanno a far visita a una Roma ferita dalla sconfitta contro la Florentia San Gimignano e vogliosa di riscatto. Una gara da non perdere per le giallorosse che potrebbero rischiare di perdere terreno non solo nei confronti della capolista, ma anche delle rivali nella corsa Champions League Milan e Fiorentina.

Le rossonere di Maurizio Ganz, galvanizzate dal pari raggiunto in extremis contro la Juve, avranno un altro turno casalingo da sfruttare. Rivale un Sassuolo dal rendimento altalenante, ma non da sottovalutare specialmente perché in attacco c’è una certa Daniela Sabatino, ex di turno, che sta vivendo un grande momento di forma e vorrà prendersi una rivincita nei confronti del club meneghino. La Fiorentina di Antonio Cincotta invece sfiderà fra le mura amiche un Hellas Verona in difficoltà dopo un ottimo avvio. La sconfitta interna contro l’Empoli ha mandato su tutte le furie mister Bonazzoli che in Toscana cercherà riscatto.

Restando in regione domenica è in programma il derby fra Empoli e Florentia. Le due squadre rivelazione di questo avvio di stagione sono appaiate a quota 9 dietro le quattro grandi e finora hanno tenuto un cammino pressoché uguale anche nei numeri. Una sfida molto interessante fra due squadre a cui piace giocare all’attacco e che promette gol e spettacolo. Ad approfittare del derby potrebbe essere l’Inter che andrà a far visita al Tavagnacco, club alla caccia della prima vittoria in stagione, con l’obiettivo di riavvicinare le prime posizioni sperando in qualche passo falso. Infine in chiave salvezza andrà in scena a Bergamo la sfida fra le ripescate Orobica e Pink Bari: entrambe non hanno ancora vinto con le pugliesi che al momento hanno tre punti in più delle bergamasche in virtù di quattro pareggi in sei gare. Per l’Orobica è quasi un’ultima spiaggia da non fallire, per la Pink l’occasione per allontanare gli ultimi due posti e magari scavalcare anche l’Hellas.

Il programma della 7^ giornata:

Sabato 23/11

Milan-Sassuolo - ore 12:00

Fiorentina-Hellas Verona - ore 14:30

Orobica-Pink Bari - ore 14:30

Tavagnacco-Inter - ore 14:30

Domenica 24/11

Roma-Juventus – ore 12:30

Empoli-Florentina SG – ore 14:30

Classifica: Juventus 16, Milan 14, Fiorentina 13, Roma 12, Empoli 9, Florentia SG 9, Inter 8, Sassuolo 7, Hellas Verona 5, Pink Bari 4, Tavagnacco 2, Orobica 1

Classifica marcatrici: Cristiana Girelli (Juventus) 7, Tatiana Bonetti (Fiorentina) 4, Dominika Conc (Milan) 4, Maegan Kelly (Florentia SG) 4, Melania Martinovic (Florentia SG) 4, Daniela Sabatino (Sassuolo) 4, Cristina Carp (Pink Bari) 3, Benedetta Glionna (Hellas Verona) 3, Deborah Salvatori Rinaldi (Milan) 3, Flaminia Simonetti (Empoli) 3