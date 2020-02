© foto di Federico De Luca

Successo di misura della Fiorentina Women's in casa del Tavagnacco. 1-0 il punteggio finale in favore delle viola, grazie al gol di Paloma Lazaro nel primo tempo al 36' che con il mancino ha corretto in rete il cross di Alia Guagni. Tre punti che permettono alle viola di accorciare a 5 le distanze sulla Juventus capolista che sta giocando in questo momento con la Florentia e distanziare il Milan di tre punti in attesa del derby di domani con l'Inter.

Sabato 01/02

Tavagnacco-Fiorentina 0-1 (36' Lazaro)

Florentia San Gimignano- Juventus 14:30

Sassuolo-Orobica 14:30

Hellas Verona-Pink Bari 14:30

Domenica 02/02

Empoli-Roma 12:30

Milan-Inter 12:30