Serie A femminile, vincono Milan e Inter. Pari fra Roma e Fiorentina. Florentia, il derby è tuo

Vincono le milanesi nelle prima quattro gare della settima giornata di Serie A femminile. Il Milan vince di misura in trasferta contro il Napoli grazie a una doppietta della grande ex di turno Valentina Giacinti che realizza un rigore al 16° e poi raddoppia a inizio ripresa. Nel finale primo gol in azzurro di Eleonora Goldoni che festeggia così il suo rientro in campo dopo infortunio e positività al Covid-19. Più netta l’affermazione dell’Inter che in casa si sbarazza per 3-0 della Pink Bari: protagonista della sfida Gloria Marinelli autrice dei gol che aprono e chiudono la sfida, con in mezzo il ritorno al gol di Ilaria Mauro, bloccata a lungo da un problema fisico.

Nelle altre due gare pareggio con tante emozioni fra Roma e Fiorentina: viola avanti dopo 11 minuti con Sabatino e raggiunte poco prima del 20° dall’ex Lazaro. Nella ripresa le giallorosse passano avanti grazie ad Annamaria Serturini, ma all’80° Tatiana Bonetti fissa il risultato sul 2-2. Nel derby toscano fra Florentia ed Empoli vincono le neroverdi in rimonta. Le ospiti passano infatti in vantaggio al 9° con Cecila Prugna e restano in vantaggio fino quasi all’ora di gioco quando con un uno-due le padrone di casa ribaltano tutto: Pugnali pareggia al 57°, mentre al 60° tocca a Sofia Cantore regalare la vittoria alla squadra di San Gimignano.

La classifica ora vede il Milan appaiare la Juventus in testa a quota 18 punti, Roma e Fiorentina restano appena sotto il podio con l’Inter che aggancia le viola, mentre le neroverdi toscane salgono a quota 9 e si portano a +6 sulla zona retrocessione.

Settima giornata

Sabato 7 novembre

Napoli-Milan 1-2 (84° rig Goldoni; 16° rig, 55° Giacinti)

Roma-Fiorentina 2-2 (19° Lazaro, 66° Serturini; 11° Sabatino, 80° Bonetti)

Florentia San Gimignano-Empoli 2-1 (57° Pugnali, 60° Cantore; 9° Prugna)

Inter-Pink Bari 3-0 (36°, 83° Marinelli, 44° Mauro)

Domenica 8 novembre

Juventus-Sassuolo 12:30 (TIMVISION e SKY)

Hellas Verona-San Marino Academy 14:30 (TIMVISION)