Si ferma la Serie A: retrocesso in B anche il Tavagnacco, promosso il San Marino Academy

La Serie A femminile si ferma qui. Il Consiglio Federale di oggi ha deciso di stoppare il campionato congelando la classifica senza assegnare il titolo. Prima in classifica la Juventus che però non vede assegnarsi lo scudetto ma giocherà comunque in Champions League al pari della Fiorentina, premiata dall’alogoritmo. Salutano invece la Serie A i due fanalini di coda della graduatoria: all’Orobica infatti si aggiunge il Tavagnacco. Entrambe le formazioni giocheranno in Serie B. Dalla seconda divisione invece salirà il Napoli a cui si aggiunge anche il San Marino Academy, premiato dall’algoritmo rispetto alla Lazio.

Campione d’Italia: titolo non assegnato

In Champions League: Juventus e Fiorentina.

Retrocesse in Serie B: Tavagnacco e Orobica.

Promosse in Serie A: Napoli e San Marino Academy.