Spadafora: "Passaggio al professionismo del calcio femminile? Fatto culturale"

Intervenuto ai microfoni di 90° minuto, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato anche della situazione relativa al calcio femminile e del suo passaggio al professionismo: "Siamo contenti che si stia arrivando alla parità di genere nel calcio femminile. È un grande passo in avanti che nessuno si aspettava, soprattutto in questo tempo di pandemia. Svolto un grandissimo lavoro e sono orgoglioso della squadra che mi ha aiutato. Stiamo anche mettendo dei vincoli alle varie federazioni per rivedere gli statuti proprio sulle quote rosa", le parole riprese da Tuttojuve.com.