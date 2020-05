Spagna, C.D. Independiente de Vallecas vuole squadra femminile: iniziative per crearla

In un momento delicato, non solo per il calcio ma per tutte le attività e la sanità, una notizia singolare, raccontata da Tuttosport, arriva dalla Spagna. Più precisamente da un quartiere di Madrid, quello reso famoso dalla terza squadra professionistica cittadina, il Rayo Vallecano.

"Non una di meno", questa la scritta che compare sulla terza maglia del C.D. Independiente de Vallecas, società fondata nel 2018 che sta adesso cercando di ampliare gli orizzonti, con la costruzione di una squadra femminile: maglia viola, con immagini di manifestazioni contro la violenza e per la parità di genere o per il diritto di voto delle donne, perché uno dei principali obiettivi del club è quello di rendere il calcio uno sport popolare e inclusivo, che dia davvero il senso di comunità.

Magliette, queste, in vendita, proprio per ottenere fondi per fondare la formazione femminile del club.