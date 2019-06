Tante occasioni ed emozioni, ma zero gol. Italia-Brasile sullo 0-0 al 45°

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Finisce senza reti, ma con tante emozioni il primo tempo della sfida fra Italia e Brasile, ultima gara del Girone C del Mondiale femminile. Meglio le verdeoro in avvio, ma Italia che cresce alla distanza e sfiora in più occasioni il gol nella seconda parte della prima frazione.

BRASILE ALL’ASSALTO - È il Brasile a iniziare subito all’attacco con due calci d’angolo conquistati nei primi quattro minuti, ma è l’Italia a creare la prima vera occasione da gol. Al 5° Giacinti riceve sulla trequarti, avanza e poi scarica a sinistra per Bonansea che dal limite calcia in porta: Barbara si allunga in tuffo e mette in corner. La risposta del Brasile non si fa attendere con una serie di calci d’angolo battuti con maestria da Marta: sul primo Debinha di tacco trova la deviazione, ma anche la grande parata di Giuliani, sul secondo il portiere azzurro alza sulla traversa il pallone, sul terzo Katheleen manda a lato. Il Brasile va all’arrembaggio con l’Italia che soffre, ma si difende con ordine concedendo solo occasioni dalla distanza.

CRESCE E RISPONDE L’ITALIA - L’Italia reagisce con Girelli che prima si vede annullare, giustamente, un gol al 27° per posizione irregolare e poi trova sulla sua strada Katheleen che respinge un suo colpo di testa a botta sicura su azione d’angolo. Al 40° altra grande azione dell’Italia con Cernoia che guida il contropiede: pallone scaricato su Guagni che crossa in mezzo per il taglio di Bonansea. Il tiro della numero 11 è centrale, ma insidioso con Barbara che devia d’istinto prima che la difesa liberi.