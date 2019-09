Fonte: Giovanni Albanese

© foto di www.imagephotoagency.it

Marta Torrejón, difensore del Barcellona Femminile, commenta il successo contro la Juventus in Champions League: “Già al Mondiale le italiane ci hanno sorpreso con le buone prestazioni fatte, in particolare Gama e Girelli che si sono confermate le più importanti in campo”.