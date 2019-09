TMW - Juventus W, Sembrant: "Bella esperienza, peccato per il risultato"

Linda Sembrant, difensore della Juventus Women, parla a fine gara della partita di Champions League persa per 0-2 contro il Barcellona:

Impressioni di questa prima volta con la Juventus?

“Sono molta contenta di aver giocato questa prima partita con la squadra. Peccato non aver portato a casa il risultato ma è stata comunque una bella esperienza”.

Ti aspettavi questo valore nella Juve?

“Sapevo che si trattasse di una squadra in generale. Sono anche rimasta sorpresa di come mi sono ambientata bene. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura”.

Quale aspetto dev’essere migliorato nella gara di ritorno?

“Nel secondo tempo abbiamo un lavoro migliore con la pressione sulle giocatrici che portavano palla, meno nel primo tempo. Qua è stato più facile grazie all’aiuto i tifosi, dovremo migliorare il possesso della palla”.

Come ti inserita in queste settimane, con chi hai legato e cosa te n’è parso della struttura Juve?

“Sono contenta del benvenuto che ho ricevuto. Non conoscevo di persona nessuna, è tutto nuovo ma è anche questo il bello del calcio. Le sensazioni sono comunque positive e anche l’ambiente”.

Cosa ti aspetti da questa avventura in Italia?

“Mi ha convinto la struttura del team e tutta la struttura intorno. Ho visto che c’era tutto per vincere, che è chiaramente l’obiettivo. Voglio fare parte di questo progetto”.