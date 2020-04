tmwradio Jacobelli: "Si parla poco del calcio femminile, ha bisogno di un sostegno"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile di TMW Radio, cominciando dall'iniziativa del quotidiano torinese di investire anche sul lato del calcio delle donne: "Ormai è dal settembre 2018 che Tuttosport ha ampliato l'informazione sul calcio femminile, ed è stato anche benaugurante visto che poi ci siamo esaltati per l'Italia nell'estate successiva. Ci siamo resi conto che il calcio femminile stava abbandonando una situazione dilettantistica, sebbene non sia ancora riconosciuto loro lo status professionistico. Ci siamo accorti di quanto la scelta fosse stata felice nella memorabile giornata di Juventus-Fiorentina, con lo Stadium pieno. Ora il calcio femminile ha molto bisogno di essere aiutato: si parla spesso della punta dell'iceberg, della Serie A e di tutti i temi ad essa legati, ma di calcio femminile e dilettantistico non ne sento mai parlare. Ci sentiamo in beata solitudine, ma 1 milione e mezzo quasi di tesserati, migliaia di società e di partite, che hanno bisogno di un grande aiuto. In Portogallo i capitani hanno versato 1 milione nel fondo di Lisbona a favore dei dilettanti. Lo stesso vale per le donne".

Sono stati lanciati anche allarmi di una possibile estinzione. In Italia poi siamo un po' fanalini di coda...

"Sono felice che TMW Radio intraprenda questa campagna: le calciatrici in questo momento hanno bisogno di essere sostenute. In Serie A ci sono state tante irruzioni di club professionistici, ora sarebbe delittuoso se questo processo si fermasse e si arenasse. Vero che le conseguenze del virus minacciano di farsi sentire, ma intanto Federcalcio e le leghe, oltre allo Stato italiano, intervengano. Non possiamo scordarci la funzione sociale del calcio femminile, permette di svolgere lo sport a un livello di base. Se viene a mancare questa base, la piramide crolla".

La Juventus anche nel femminile ha il grande sogno della Champions.

"Sono stati battistrada. L'irruzione della Juve sulla scena ha indotto le rivali a stringere i tempi per cercare di tenere il passo. La distanza tra il nostro movimento, anche alla punta, e gli altri in Europa è ancora da colmare. Conoscendo la tenacia degli Agnelli, però, è chiaro che perseguiranno questo obiettivo".