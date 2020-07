tmw San Marino Academy, con Vecchione si chiude il mercato. Almeno fino ad agosto

vedi letture

Con l’arrivo di Fabiana Vecchione il mercato del San Marino Academy è virtualmente chiuso. O meglio chiuso al 90%. La società neopromossa in Serie A, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, vuole infatti valutare la rosa attualmente a disposizione di mister Conte prima di tornare eventualmente sul mercato alla caccia di nuovi rinforzi. Non sono così previsti nuovi annunci a breve con le prime gare di campionato che si giocheranno a fine agosto che potrebbero essere decisive per decidere se intervenire ulteriormente per rinforzare la rosa o meno.