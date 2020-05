Torino, Cairo guarda all'Orobica per sbarcare nel femminile. Potrebbe acquistare il titolo sportivo

Il Torino di Urbano Cairo sta pensando sempre più seriamente allo sbarco nel calcio femminile e punta a farlo dalla porta principale, la Serie A, e non partendo dal basso (al momento i granata hanno solo il settore giovanile, ma mancano di una prima squadra). Secondo quanto rivelato da Tuttocalciofemminile il club torinese avrebbe messo gli occhi sull'Orobica, club che attualmente è ultimo in classifica in Serie A pur vantando un grandissimo lavoro nel settore giovanile, per acquistarne il titolo sportivo e sbarcare così in massima serie vista la forte probabilità che vengano bloccate le retrocessioni in caso di mancata ripartenza del campionato.