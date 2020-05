Torino, Cairo punta ad avere la squadra in A o in B. E guarda a Orobica e Novese

Tuttosport in edicola fa il punto sul possibile sbarco del Torino di Urbano Cairo nel mondo femminile per non disperdere il potenziale dell'attuale gruppo di Juniores che nella prossima stagione per metà supererà i limiti d'età e non potrà più scendere in campo con la maglia granata. L'obiettivo del Torino è quello di sbarcare in una delle prime due categorie e per questo in inverno c'è stato un sondaggio con la Novese e negli ultimi tempi degli ammiccamenti con l'Orobica. Per acquistare il titolo sportivo di quest'ultima servirebbe però una modifica del regolamento che attualmente vieta che questo possa avvenire fra squadre di regioni diverse. Un limite comunque facilmente aggirabile visto che già in passato la Divisione Calcio Femminile aveva aperto ad alcune deroghe che favorissero l'ingresso di realtà importanti e pronte a investire per far crescere il movimento. L'eventuale sbarco in una delle prime due categorie inoltre permetterebbe alle squadre giovanili del club piemontese di giocare campionati nazionali e non più solo regionali permettendo di alzare l'asticella e confrontarsi con realtà di livello pari o superiore.