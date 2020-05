Torino, difficile l'acquisto del titolo sportivo dell'Orobica per lo sbarco nel femminile

Potrebbero esserci problemi per lo sbarco del Torino nel calcio femminile passando per la porta principale. Il patron granata Urbano Cairo ha infatti intenzione di proseguire il suo investimento iniziato due anni fa in questo calcio, ma difficilmente potrà accedere fin da subito in Serie A con una propria squadra. Le voci di un interesse per il titolo sportivo dell'Orobica infatti, come riporta La Stampa, si scontrano con i regolamenti che prevedono che questo possa accadere solo fra squadre della stessa regione. Cairo sarebbe comunque pronto a iscrivere una propria squadra in uno dei campionati maggiori con l'ipotesi di fusione col Torino Women, che milita attualmente in Serie C, che potrebbe tornare d'attualità.