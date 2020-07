ufficiale Chievo Verona Women FM, in difesa rinnova Caliari

Attraverso una nota ufficiale, il ChievoVerona Women F.M. ha confermato anche per la prossima stagione una delle giocatrici più rappresentative della propria rosa. Si tratta di Giulia Caliari, baluardo difensivo della formazione di mister Dalla Pozza, che ha firmato il rinnovo di contratto e che continuerà a vestire orgogliosamente la maglia gialloblù.

Anche per questo motivo, come dice la stessa atleta, la scelta di estendere il proprio rapporto con il club è stata molto semplice: "Questa squadra per me rappresenta una famiglia. Mi sono sempre trovata bene e questo rinnovo per me è una cosa naturale, non ho avuto alcun dubbio di proseguire questa avventura per un'altra stagione. Iniziare la mia diciottesima stagione sempre nella stessa società per me è un motivo di grande orgoglio personale. Questo per me sarà un anno di cambiamento. Dopo la laurea magistrale in Ingegneria dell'energia elettrica, che conseguirò nei prossimi mesi, ho intenzione di fare un anno di esperienza all'estero e lavorare per quello per cui ho studiato. Il nostro obiettivo è sempre la salvezza, cercare di essere una squadra in grado di dare il filo da torcere a chiunque. Personalmente spero di confermarmi come punto fermo della difesa, continuando a godere della fiducia e la stima del mister. Dopo questo lungo stop ho molta voglia di ricominciare. Senza dubbio riprendere a giocare per me quest'anno avrà un significato ancora più speciale dopo il brutto periodo che abbiamo passato io e la mia famiglia", le parole della classe '95 dopo la firma.