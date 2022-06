ufficiale Giugliano-Roma Femminile ancora insieme. La centrocampista prolunga fino al 2025

vedi letture

Manuela Giugliano e la Roma Femminile ancora insieme: le parti, infatti, hanno prolungato il contratto che già le legava fino al 2025.

Questa la nota della società capitolina:

"L'AS Roma è lieta di annunciare che Manuela Giugliano ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025.

Manuela Giugliano, arrivata alla Roma nella stagione 2019-20, è stata premiata dall’Aic come Calciatrice dell’anno nel 2019 e inclusa nella Top 11 della Serie A negli ultimi tre anni.

Punto di riferimento della Nazionale italiana, Manuela ha finora raccolto 67 presenze con la maglia della Roma, segnando 13 gol e servendo 17 assist. Inoltre, in questa stagione ha indossato in 8 partite la fascia da capitano".

Seguono le parole della centrocampista: "Sono contentissima di questo rinnovo, a Roma sto bene e ho trovato una stabilità che non avevo mai trovato in nessun altro posto”, ha spiegato la numero 10 giallorossa. Da quando sono arrivata questa città mi ha emozionato, i tifosi mi hanno fatto capire fin dai primi giorni cosa significa indossare questa maglia e rappresentare questi colori. Per tutti questi motivi voglio continuare a scrivere la storia della Roma”.