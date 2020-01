UFFICIALE: Hellas Women, Pachera guiderà la squadra fino a fine anno

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

L’Hellas Verona Women ha comunicato di aver conferito fino a fine stagione la guida della squadra al tecnico Matteo Pachera, già allenatore della Primavera. Lo ha comunicato la club manager Flora Bonafini attraverso i canali ufficiali del club: “Siamo sicuri che la squadra possa e debba fare meglio. Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per garantirci l’obiettivo della salvezza, senza nasconderci dietro al fatto che questa squadra è stata costruita per puntare ad obiettivi superiori al solo mantenimento della categoria. Ora però è la salvezza l’obiettivo primario. - continua Bonafini - Con una Primavera che sta facendo molto bene, guidata fino a oggi da Matteo Pachera, persona estremamente preparata e attenta, la scelta per noi è stata quasi automatica. Crediamo molto in mister Pachera, nel lavoro che può fare, e sappiamo che può portare avanti il progetto fin qui costruito, perché nulla viene azzerato. Il cambio di allenatore mette le ragazze dinanzi a precise responsabilità, perché ci sono tutti i presupposti per fare assolutamente di più”.