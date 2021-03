ufficiale Il Crotone tessera Chiellini. Si tratta di Silvia, sorella del difensore bianconero

vedi letture

Il Crotone Femminile continua ad inserire nella propria rosa elementi di spessore e dopo l’arrivo della Sondore e della Reinoso (moglie di Junior Messias) mette a segno un altro gran colpo aggiudicandosi a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Silvia Chiellini, sorella di Giorgio capitano della Juventus e della Nazionale italiana.

Classe 1997, Silvia ricopre come il fratello il ruolo di difensore ed è laureata in Fisoterapia. Nella prima parte di stagione ha indossato la casacca del Livorno, squadra proprietaria del suo cartellino, mentre in precedenza ha giocato per 4 stagioni in Spagna.

Tutto ciò a dimostrazione del crescente interesse della società del presidente Gianni Vrenna verso il mondo del calcio femminile: “Un colpo importante: a dimostrazione del fatto che vogliamo investire in questa realtà – ha detto il numero uno rossoblù – abbiamo allestito una squadra che possa salvarsi nell’attuale campionato di serie C e fornirci sempre maggiori soddisfazioni”.

Ecco invece le prime dichiarazioni di Silvia Chiellini: “Questa è una maglia storica e abbiamo dietro una società maschile molto importante, è una grande emozione. Sono molto contenta e speriamo di poter raggiungere la salvezza con il Crotone”.