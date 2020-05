ufficiale Immortale Formiga. A 42 anni rinnova col Paris Saint-Germain fino al 2021

La calciatrice Miraildes Maciel Mota, meglio nota come Formiga, non è ancora pronta ad appendere gli scarpini al chiodo e a rinunciare all'ennesima Olimpiade della sua interminabile carriera. La brasiliana classe '78 infatti ha rinnovato fino al 2021 con il Paris Saint-Germain, club in cui milita dal 2017, per quella che sarà la sua 27^ stagione da professionista.