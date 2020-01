Nuovo anno, nuovo decennio e nuovo acquisto per le Juventus Women! Annahita Zamanian è infatti diventata una nuova giocatrice bianconera.

La centrocampista classe 1998 arriva a Torino dopo due stagioni al Paris Saint-Germain e un inizio di carriera al Kopparbergs/Göteborg. Nata a Londra, ma cresciuta in Svezia, Annahita possiede passaporto inglese e francese, e ha collezionato presenze con la nazionale transalpina a partire dall’Under16 fino al Mondiale Under20 del 2018.

Ora inizia la sua nuova vita bianconera, nella quale indosserà la maglia numero 19, perciò le facciamo il nostro più grande in bocca al lupo.

Benvenuta, Annahita!

