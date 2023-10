ufficiale Roma femminile, Benedetta Glionna rinnova fino a giugno 2026

vedi letture

L’AS Roma è lieta di annunciare che Benedetta Glionna ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Benedetta è arrivata nella Capitale nell’estate del 2021 ed è stata la prima calciatrice della Roma a segnare un gol in Champions League. Protagonista, inoltre, delle ultime due stagioni che hanno portato in bacheca una Supercoppa Italiana e uno Scudetto.

“Sono molto felice ed entusiasta di poter continuare a crescere in questa squadra e rappresentarla in tutte le competizioni. Non vedo l’ora di raggiungere nuovi traguardi insieme alle mie compagne”, ha spiegato Benedetta.

“Ringrazio quindi la società per la fiducia e i nostri tifosi per il calore che mi trasmettono sempre, è un piacere e un onore poter continuare a indossare questa maglia”.

Finora ha totalizzato 74 presenze segnando 17 gol e servendo 22 assist.

“Benedetta è senza alcun dubbio un talento del calcio italiano. In queste stagioni ha lavorato con grande professionalità per ritagliarsi un ruolo da protagonista in una rosa sempre più competitiva”, ha commentato Betty Bavagnoli, Head of Women's Football.

“Siamo felici di essere riusciti a prolungare il suo contratto, contiamo anche su di lei per centrare i nostri obiettivi di squadra”.