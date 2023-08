ufficiale Sassuolo Femminile, rinforzo in mezzo al campo: ecco Prugna

Il Sassuolo ha annunciato sui propri canali social un nuovo innesto per il centrocampo. Dalla Roma infatti arriva in prestito Cecilia Prugna, classe '97 che nella scorsa stagione ha giocato con la Sampdoria raccogliendo 13 presenze senza reti all'attivo. In precedenza la calciatrice si era messa in luce, conquistando anche l'Azzurro, con la maglia dell'Empoli dove dal 2016 al 2022 aveva collezionato 123 presenze bagnate da 39 reti.