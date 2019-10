La Federcalcio venezuelana (FVF) ha deciso di affidare a un’allenatrice italiana la guida della Nazionale femminile. Si tratta di Pamela Conti, ex centrocampista italiana (90 presenze e 30 reti) con un’esperienza in giro per il Mondo avendo giocato anche in Spagna, Svezia, Russia e Stati Uniti. Per Conti si tratta della prima esperienza su una panchina importante dopo aver allenato le giovanili dell’Atletico Madrid e aver ricoperto il ruolo di supervisore del calcio femminile al Real Madrid.