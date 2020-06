Un giugno a tutto rinnovi. La Florentia progetta il futuro con la voglia di stupire ancora

Un giugno a tutto rinnovi. È quello vissuto finora dalla Florentia San Gimignano, club che alla sua seconda stagione in Serie A ha saputo non solo ripetersi, ma anche migliorarsi riuscendo a fermare le big sopratutto al Santa Lucia. La dirigenza neroverde ha infatti voluto dare continuità al progetto prima rinnovando la propria fiducia allo staff tecnico - Stefano Carobbi e le due ex calciatrici Elisabetta Tona e Giulia Domenichetti - e poi alle colonne della squadra.

La prima è stata la centrale difensiva, e capitano, Tamar Dongus vogliosa di continuare a scrivere pagine di storia con la società toscana e alzare ulteriormente l’asticella. Sono poi arrivati i rinnovi del portiere Amanda Tampieri, di altri tre difensori come Giulia Bursi, Michela Rodella, ormai una bandiera che giocherà la sua quarta stagione con la Florentia, e Serena Ceci e delle due attaccanti Sara Nilsson e Melania Martinovic.

Significativo soprattutto il rinnovo di quest’ultima che radio mercato dava come possibile partente con diversi club di Serie A sulle sue tracce. La romana invece ha deciso con il cuore di continuare in neroverde e può essere considerata a buon titolo come un vero e proprio colpo in vista della prossima stagione. Un segno concreto della volontà della società neroverde di continuare nel proprio percorso di crescita e dimostrare che anche senza una realtà maschile alle spalle si possono fare grandi cose e raggiungere traguardi importanti. Se poi dovesse arrivare anche la conferma, molto difficile, di Katja Schroffenegger, altro pezzo pregiato della squadra tanto da essere tornata prepotentemente nel giro della Nazionale, la Florentia compirebbe un vero e proprio capolavoro.