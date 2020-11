UWCL, domani i sorteggi: Barça e Lione insidie per la Juve, City e PSG per la Fiorentina

Nella giornata di domani, ore 12:00, la UEFA sorteggerà gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Champions League Femminile (UWCL). Un sorteggio che non sarà integrale, ma con le squadre divise in quattro gruppi composti da quattro teste di serie e quattro non teste di serie. La Juventus è stata inserita nel Gruppo 1 dove rischia di incontrare due corazzata del calibro di Lione, campione in carica e vincitore delle ultime 5 edizioni, e Barcellona. Più abbordabili invece le altre due teste di serie: Fortuna Hjorring e Zurigo.

Per la Fiorentina invece il Gruppo è quello numero 3 dove fra le teste di serie figurano due squadre di altissimo livello come Paris Saint-Germain e Manchester City, mentre Brondby e Slavia Praga sembrano essere più alla portata per le viola.

Gruppo 1

Teste di serie

1 Fortuna Hjørring (DEN)

2 Lyon (FRA, holders)

3 Barcelona (ESP)

4 Zürich (SUI)

Non teste di serie

5 St. Pölten (AUT)

6 Pomurje (SVN)

7 Juventus (ITA)

8 PSV Eindhoven (NED)

Gruppo 3

Teste di serie

1 Brondby (DEN)

2 Slavia Praga (CZE)

3 Paris Saint-Germain (FRA)

4 Manchester City (ENG)

Non teste di serie

5 Goteborg (SWE)

6 Valerenga (NOR)

7 Fiorentina (ITA)

8 Gornik Lęczna (POL)