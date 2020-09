UWCL, le nominations per le giocatrici dell'anno: il Lione punta all'en plein

C’è, ovviamente, tanto Lione nelle nominations della UEFA Women’s Champions League per la stagione 2019/20 rese note oggi sui canali social della competizione (dove sono aperte le votazioni che si chiuderanno l’uno ottobre). Non poteva essere diversamente visto il quinto successo di fila delle francesi che piazzano il portiere Bouaddi, i difensori Renard e Bronze (passata recentemente al Manchester City), le centrocampiste Gunnarsdottir (che però aveva giocato la prima parte di competizione col Wolfsburg) e Maroszan e infine l’attaccante Cascarino. Dietro le francesi c’è il Wolfsburg che ha in Goessling, Popp e Harder (trasferitasi nel frattempo al Chelsea) le tre alfiere. Fra i pali a sfidare la numero uno francese ci saranno invece Panos del Barcellona ed Endler del PSG, mentre in attacco c’è spazio per l’Arsenal con Miedema. Queste le candidature divise per ruolo:

Portieri: Sarah Bouaddi (Lione), Christiane Endler (PSG), Sandra Panos (Barcellona)

Difensori: Lucy Bronze (Lione), Wendie Renard (Lione), Lena Goessling (Wolfsburg)

Centrocampisti: Sara Bjork Gunnarsdottir (Wolfsburg/Lione), Dzsenifer Maroszan (Lione), Alex Popp (Wolfsburg)

Attaccanti: Delphine Cascarino (Lione), Pernille Harder (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Arsenal)