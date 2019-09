© foto di Federico De Luca

Niente da fare per la Fiorentina. La squadra viola era chiamata all’impresa per rimontare il 4-0 subito in casa dall’Arsenal, un’impresa che diventa ancora più difficile e improbabile dopo il primo tempo di Londra. In una gara abbastanza equilibrata e con poche occasioni da rete da ambo le parti a sbloccare il risultato è un calcio di rigore – tocco di mano in area di Alia Guagni – trasformato da Kim Little che spiazza Durante.