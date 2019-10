World League e Mondiale per club. Le idee FIFA per il calcio femminile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una World League con divisioni regionali, promozioni, retrocessioni e finali (sul modello della Nations League maschile) e un Mondiale per club. Queste sono due delle idee che la FIFA discuterà nei prossimi mesi per dare ulteriore slancio al calcio femminile e svilupparne tutte le potenzialità. Già domani a Shanghai il massimo organo del calcio mondiale approverà lo stanziamento di altri 500 milioni per lo sviluppo e la crescita del calcio femminile e inizierà a discutere dei nuovi tornei da lanciare nei prossimi anni con la decisione finale che è attesa per il marzo del prossimo anno.

Coppa del Mondo allargata e nuovi premi - La FIFA inoltre approverà l’allargamento del Mondiale a 32 squadre dalla prossima edizione (quella del 2023 ancora da assegnare) con quindi otto posti in più rispetto a Francia 2019 e l’incremento da 30 a 60 milioni del montepremi. Lo riferisce L Football.