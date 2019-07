James Rodriguez al Napoli si fa, a centrocampo arriva Elmas. Verdi verso il Torino. Inter, se Nainggolan parte occhio a Vidal ma dipende dalle richieste del Barcellona. La Roma aumenta il pressing su Higuain, resta però il nodo ingaggio

James Rodriguez e il Napoli sono vicini. L’operazione procede spedita e la sensazione è che si sia arrivati ormai alla fase caldissima della trattativa. L’attaccante colombiano vuole il Napoli, Ancelotti lo considera il miglior acquisto possibile per aumentare la qualità della squadra. Giuntoli e il suo procuratore Mendes stanno lavorando da tempo per sistemare l’affare con Florentino Perez, che vorrebbe almeno 45 milioni di euro dalla sua cessione. Si chiuderà puntando sulla formula di un prestito con diritto di riscatto. James sarà un giocatore del Napoli. Il club azzurro è molto attivo anche sul centrocampo. Giuntoli ha in mano Elmas, classe ‘99, in forza al Fenerbahçe. La trattativa è in dirittura d’arrivo e il Napoli è intenzionato a perfezionare l’intesa in tempi brevissimi sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Appena uscirà Rog (conteso da Geno e Cagliari) arriverà la fumata bianca. Sempre in uscita, il Napoli continua a parlare con il Torino per definire il trasferimento di Verdi. L’offerta dei granata è di 20 milioni di euro più bonus. Serve un piccolo sforzo ma anche qui ci sono ottime possibilità che l’affare vada in porto. Dopo il blitz di Ausilio a Londra, l’Inter sta studiando la nuova strategia per provare a definire l’operazione Lukaku. Il club nerazzurro è chiamato a un rilancio dopo la richiesta di 85 milioni di euro. L’obiettivo è cercare di convincere il Manchester United con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto per una valutazione complessiva di 75 milioni di euro. Marotta e Ausilio cercheranno di ottenere una dilazione di pagamento. Ormai la decisione è presa e l’Inter vuole dare il prima possibile ad Antonio Conte il centravanti che chiede con insistenza.Lukaku è il profilo giusto, anche se all’orizzonte si sta affacciando l’ipotesi Rebic. Rapido aggiornamento su Icardi. Anche qui pochi dubbi, l’unica soluzione possibile resta la Juventus, ma a fine mercato, salvo clamorosi colpi di scena. I bianconeri potrebbero offrire intorno ai 50 milioni di euro, Nainggolan intanto sta cominciando a fare le sue valutazioni per il futuro. Se il belga alla fine dovesse andare via, l’Inter è intenzionata a fare un altro colpo a centrocampo e Vidal rimane sempre in cima alle preferenze, anche se bisognerà poi vedere quali saranno le richieste del Barcellona. La Juventus, ormai chiusa l’operazione De Ligt, sta pensando come muoversi sulle fasce. Se non arrivano almeno 55 milioni di euro, Cancelo resta e in questo caso Sarri potrebbe decidere di utilizzare De Sciglio anche come soluzione per la fascia sinistra. La Roma infine insiste per Higuain. Il Pipita per ora non ha preso una decisione ma nei prossimi giorni capirà meglio quali potrebbero essere i suoi spazi nella nuova Juventus. Petrachi sta lavorando per portarlo in giallorosso e aspetta un segnale per iniziare la trattativa con i bianconeri, anche se l’ingaggio resta il problema principale.