Juve: le vittorie in rimonta e i presunti "aiutini". Inter: il metodo Conte in attesa dei (due) rinforzi. Milan: il salva-tutto Ibra e la verità dietro al "caso-telefonini". Napoli: ok la disciplina ma è più importante la "strategia”

© foto di Alessio Alaimo

Buondì. Il cane mi ha mangiato i compiti: oggi mi tocca proporvi "l'editoriale lampo". Ecco a voi dieci cose veloci veloci veloci.

1) Il Milan di Pioli ha una media punti inferiore a quella di Giampaolo (certo, il calendario ha fatto la differenza, ma i numeri sono chiari). E i giocatori del Diavolo vengono beccati con il cellulare in mano prima della partita con il Napoli. Chissà come l'avrebbe presa Gattuso: nello spogliatoio uno come Rino serviva (anche) a quello. E poi, di grazia, possibile che in un momento come questo non ci sia qualcuno in società in grado di imporre una minima disciplina? Cioé, davvero Ibra deve venire a fare tutto (giocatore, motivatore, "acceleratore di talenti", educatore...)? Ma questo sì può chiamare Milan? Eddai...

2) L'Inter di Conte vola, ma Barella mancherà fino a gennaio. Gli infortuni iniziano a essere un problema per i nerazzurri, ma la sensazione è che questo gruppo sia in grado di sopperire alla sfortuna grazie a una devastante unità d'intenti. Fino a gennaio, sia chiaro, poi Marotta e Ausilio daranno "ossigeno" (un centrocampista e un attaccante in arrivo).

3) La Juve ha vinto otto partite nell'ultimo quarto d'ora, le ultime cinque di fila e sei delle ultime sette. Non sarà spettacolare e perfetta, ma la squadra di Sarri ha due palle così. Chi trasforma il tutto in una questione di "aiuti arbitrali", semplicemente, non se la sente di accettare la sfida (e infatti, all'Inter, nessuno dice "beh": giusto così).

4) “Balotelli è nero ma sta cercando di scolorirsi”, dice Cellino. Che poi si corregge parlando di una battuta: “Se scrivete tutto quello che dico...”. Forse dovremmo smettere davvero. E comunque sì, la verità è che Balotelli riesce sempre a incrociare chi fa peggio di lui.

5) Il Cagliari della stagione semi-perfetta, ieri, si è fatto fregare sul più bello dall'inesperienza e da un ottimo Lecce. Per stare nell'Olimpo tocca migliorare la "gestione dei momenti", ma questo gruppo sembra in grado di crescere anche da questo punto di vista.

6) Commisso ha fatto un miracolo per trattenere Chiesa in estate. Alla 13esima giornata Montella – in crisi di risultati – attacca in qualche modo il talento viola. Udite frasi incomprensibili in calabrese a New York...

7) Polemica sul giallo a Zaniolo. Pianificato o meno? Chi può dirlo, ma se fosse un giocatore più vecchio e meno chiacchierato, parleremmo di colpo di esperienza. Lasciamolo in pace, il ragazzo cresce bene.

8) A 48 ore dal Liverpool, De Laurentiis ha fatto partire la "retata": maxi multe ai giocatori per aver interrotto il ritiro. Ok la disciplina, ma serve anche un po' di strategia. Così la stagione sembra già "azzoppata". Le responsabilità? Tutti hanno la loro colpa, nessuno sembra volerla ammettere. Male male...

9) A proposito di Europa, stasera l'Atalanta si giocherà il tutto per tutto a San Siro contro la Dinamo Zagabria. Non accade spesso nel calcio, ma comunque vada sarà un successo.

10) Il Flamengo ha vinto in rimonta nel recupero la finale di Coppa Libertadores con una doppietta di Gabriel Barbosa. Scusa Gabigol, forse non sei adatto al calcio europeo ma di sicuro... non ti avevamo capito